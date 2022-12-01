DeviceVM lleva la experiencia completa de Windows al iPad con el producto Splashtop Remote
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DeviceVM amplía la familia de productos Splashtop; Splashtop Remote es la primera aplicación para iPad que ofrece Windows a distancia, incluidos vídeo y audio
27 de agosto de 2010 - San José, CA - DeviceVM, líder mundial en informática instantánea, ha anunciado hoy la disponibilidad de Splashtop Remote para el iPad. Splashtop Remote permite a los usuarios acceder y controlar sin esfuerzo su PC, experimentando plenamente Windows de forma remota a través de un iPad. Por primera vez, los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de PC remoto rica e interactiva que incluye funciones completas de vídeo y audio en tiempo real. Con Splashtop Remote, los usuarios pueden ver películas, escuchar música, acceder a todos los archivos y aplicaciones de Windows, e incluso jugar a distancia a juegos de PC y Flash.
Mark Lee, CEO y cofundador de DeviceVM, explica: "Las tablets y otros dispositivos móviles son estupendos para el consumo de contenidos y funcionan bien como apoyo al PC. Sin embargo, a medida que crece la popularidad de estos dispositivos no PC, las experiencias informáticas están cada vez más fragmentadas. Splashtop Remote lleva la experiencia informática completa de Windows a los dispositivos no PC, comenzando con el iPad, cerrando la brecha entre las plataformas informáticas".
Con Splashtop Remote, los usuarios pueden usar su iPad para:
Ver vídeos y reproducir la música almacenada en su PC, ya sea en iTunes®, Windows® Media Player o cualquier otro formato;
Jugar en PC y a juegos basados en Flash, como Bloons��™ o Bejeweled™.
Trabajar en documentos de Microsoft Office, incluyendo Word, Excel y PowerPoint, y acceder a Microsoft Outlook
Abrir cualquier archivo y documento visible en el PC
Controla totalmente el PC a distancia
Splashtop Remote para iPad está disponible desde hoy en el App Store de Apple. Se venderá a un precio normal de 19,99 $, con un precio de lanzamiento especial disponible durante un tiempo limitado tras el lanzamiento.
Splashtop Remote se conecta a cualquier sistema operativo Windows 7, Windows Vista o Windows XP. Splashtop Remote consta de dos componentes: una aplicación que se ejecuta en el iPad y una aplicación que se ejecuta en el PC. El iPad se conecta al PC a través de cualquier red. Para saber más sobre Splashtop Remote, visita: https://www.splashtop.com/remote
Acerca de Splashtop
Splashtop es una familia de productos que mejoran la experiencia informática, proporcionando un acceso rápido y cómodo a la información que interesa a los usuarios. Presentado por primera vez en 2007, el producto estrella Splashtop es una galardonada plataforma instantánea que permite a los usuarios conectarse, acceder al correo electrónico y chatear con amigos segundos después de encender sus PC. Splashtop Remote permite a los usuarios disfrutar de toda la experiencia Windows desde su iPad u otro dispositivo móvil, mientras están lejos de su PC Windows. Los usuarios pueden ver y controlar el escritorio de su ordenador de casa o de la oficina, ver vídeo, escuchar música, acceder a todos los archivos y programas, e incluso jugar a distancia.
Los productos Splashtop ya están disponibles en más de 40 millones de PC de fabricantes líderes, como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Desde su debut en octubre de 2007, Splashtop ha recibido numerosos premios, incluido el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el premio "Lo mejor de 2010 CES" de Laptop Magazine. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com
Acerca de DeviceVM
DeviceVM, Inc. es una empresa privada de software, seleccionada por Dow Jones como una de las 50 mejores empresas a seguir. Con su galardonada familia de productos Splashtop, DeviceVM está mejorando la experiencia cotidiana de los usuarios de ordenadores. Fundada en 2006, DeviceVM tiene su sede en Silicon Valley y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai y Taipei.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Splashtop Remote: https://www.splashtop.com/remote
Splashtop home: https://www.splashtop.com