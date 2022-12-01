DeviceVM anuncia Splashtop 2.0, el primer sistema operativo personalizable de encendido instantáneo del mundo
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La tecnología de nueva generación también incluye soporte 3G y táctil, búsqueda instantánea y una pantalla de inicio más inteligente
El fabricante líder de PCs, Lenovo, actualiza QuickStart™ -con tecnología Splashtop 2.0- con la presentación del nuevo Netbook Ideapad S10-3t con pantalla táctil.
LAS VEGAS, NV - 7 de enero de 2010 - En la Feria de Electrónica de Consumo 2010, DeviceVM, líder en informática instantánea con sede en San José, California, anunció oficialmente la disponibilidad de Splashtop™ 2.0, la próxima generación de su galardonada plataforma de software. Con la nueva oferta, DeviceVM permite a los consumidores adaptar realmente su experiencia informática instantánea para satisfacer sus necesidades informáticas cotidianas mediante una base de inicio rápido fácilmente personalizable que incorpora aplicaciones locales y basadas en la Web. El lanzamiento del nuevo producto representa un importante paso adelante para ofrecer mayor flexibilidad, conectividad mejorada y gratificación instantánea a los consumidores.
El anuncio de hoy sigue a la presentación del nuevo Lenovo Ideapad S10-3t, un netbook táctil con QuickStart™, la primera implementación disponible al público del nuevo producto Splashtop. Las características mejoradas de facilidad de uso y personalización simple de Splashtop 2.0 estarán disponibles instantáneamente a sólo segundos de encender el dispositivo.
"Con el envío de más de 30 millones de dispositivos habilitados para Splashtop hasta la fecha, hemos aprendido la mejor manera de ofrecer valor a los socios OEM que buscan diferenciar sus productos para portátiles y netbooks con la tecnología Instant-on", dijo Mark Lee, CEO de DeviceVM. "Pero también hemos aprendido mucho de nuestra creciente base de usuarios. Con la introducción de Splashtop 2.0, aprovechamos nuestro éxito inicial para ofrecer un producto racionalizado, personalizable y dirigido al consumidor que los usuarios buscarán, personalizarán y continuarán usando todos los días".
DeviceVM se compromete a trabajar con socios tecnológicos líderes en todos los segmentos de la industria para permitir a los consumidores acceder rápidamente a la Web y a las principales aplicaciones de software sin arrancar el sistema operativo principal de su ordenador. Con Splashtop 2.0, el acceso a Internet es fácil a través de DSL, Wifi o 3G (si está activado), lo que permite la informática instantánea en cualquier lugar. La nueva versión de Splashtop también es la primera táctil, y está optimizada para ser aún más rápida que antes, combinando servicios en una única pantalla de inicio inteligente disponible a los pocos segundos de encenderse. Entre las novedades más destacadas están:
Dock de aplicaciones rediseñado : un dock de inicio rápido altamente configurable que combina aplicaciones locales con aplicaciones web para poner Internet al alcance de tu mano: sólo tienes que hacer clic (o tocar) y listo.
Asistente de Personalización — con la nueva herramienta de arrastrar y soltar, los usuarios pueden añadir rápida y fácilmente sus aplicaciones y sitios favoritos de las siguientes categorías:
¡Aplicaciones web como Gmail, Yahoo! Correo y Calendario;
Redes sociales como Facebook, Twitter, My Space, Plurk y Flickr;
Sitios de vídeo como YouTube y Hulu;
Sitios de contenido como ESPN, CNN y BBC;
Juegos de desarrolladores líderes como Zynga y 9wee;
Incluso aplicaciones nativas como Skype, Chat, Reproductor de Música y Visor de Fotos.
Temas a medida - igual que es fácil añadir o quitar aplicaciones del dock, es sencillo cambiar el aspecto del fondo de escritorio. Por ejemplo, Lenovo proporciona varias variantes de estilo preinstaladas como parte del paquete QuickStart.
Paquetes personalizados - para los usuarios a los que les gusta cambiar el aspecto de su Netbook con frecuencia, Splashtop 2.0 facilita la creación de tu propio "paquete" compuesto por diferentes combinaciones de aplicaciones y temas - dale un nombre a cada paquete, incluso añade tus propios sitios web favoritos.
Paquetes regionales - se precarga en el sistema un paquete por defecto basado en el idioma elegido como parte del proceso de configuración inicial. Por ejemplo, el paquete de EEUU incluye sitios populares de redes sociales como Facebook, Flickr, Twitter y YouTube, así como CNN, ESPN y Pandora. En comparación, el paquete de China incluye QQ, Kaixin, Sina, Baidu y Youku. Actualmente Splashtop 2.0 proporciona 9 paquetes y es compatible con 23 idiomas.
Búsqueda instantánea : la forma más rápida de acceder a un cuadro de búsqueda antes incluso de iniciar el navegador, con socios de búsqueda globales como Yahoo! (YHOO), Baidu en China y Yandex en Rusia.
Navegación visual : explora rápidamente vistas en miniatura de tus sitios web más visitados con enlaces rápidos a tus favoritos para navegar más rápido.
Además de la entrega del nuevo Lenovo Ideapad S10-3t, la nueva plataforma Splashtop 2.0 ha sido optimizada para la conectividad 3G y la conmutación sin problemas entre 3G y Wi-Fi que exigen los usuarios de netbooks de hoy en día. Splashtop ahora es compatible con las soluciones de conjuntos de chips 3G más populares del mercado — incluyendo los conjuntos de chips de Ericsson, Hojy, Huawei, Option, Qualcomm y ZTE — y continuará trabajando en estrecha colaboración con los operadores inalámbricos para ofrecer una sólida funcionalidad de administración de conexiones 3G.
DeviceVM también ha anunciado hoy que Splashtop es ahora el sistema operativo instantáneo elegido para todos los principales netbooks actuales, incluido el nuevo netbook con pantalla táctil ASUS EeePC T91MT, así como otros netbooks de Acer, HP, Lenovo y LG.
Acerca de Splashtop
Splashtop es la galardonada plataforma instantánea que mejora la experiencia informática personal. Splashtop permite a los usuarios buscar y navegar por la Web, acceder al correo electrónico y chatear con amigos segundos después de encender el PC. Splashtop está disponible actualmente en más de 30 millones de PC de 400 modelos de netbooks, portátiles, placas base y ordenadores de sobremesa de los principales fabricantes, como Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Desde su debut en octubre de 2007, Splashtop ha recibido numerosos galardones, entre ellos el prestigioso premio "Producto más innovador" de PC World, y el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science. Para más información, visita https://www.splashtop.com
Acerca de DeviceVM
DeviceVM, Inc. es una empresa privada de software, seleccionada por Dow Jones como una de las 50 mejores empresas a seguir. Con su producto Splashtop de encendido instantáneo, DeviceVM está mejorando la experiencia cotidiana de los usuarios de ordenadores. Fundada en 2006, DeviceVM tiene su sede en Silicon Valley y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghai y Taipei.
Enlaces útiles:
Productos compatibles con Splashtop: https://www.splashtop.com/oem
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop