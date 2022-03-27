Designairspace se asocia con Splashtop para ofrecer un mejor rendimiento a los diseñadores remotos
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2 de marzo de 2022 - Núremberg, Alemania, y Amsterdam
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Designairspace, el principal proveedor de escritorios virtuales como servicio para diseñadores CAD y BIM, ha anunciado hoy una nueva asociación con Splashtop, líder mundial en software de acceso remoto seguro y asistencia. Gracias a la asociación, los clientes de Designairspace utilizarán ahora el cliente de Splashtop para acceder a sus escritorios virtuales, lo que ofrecerá un mejor rendimiento y una mayor seguridad cuando trabajen con grandes archivos de arquitectura e ingeniería en la nube.
Cada vez son más los ingenieros, diseñadores y arquitectos que utilizan entornos en la nube para trabajar con archivos de diseño grandes y complejos y para ejecutar software CAD y BIM. La nube les permite utilizar cualquier ordenador conectado a internet y, a continuación, utilizar a distancia el potente entorno en la nube de Designairspace para ejecutar su software y editar archivos de gran tamaño a través de internet.
Para conectarse al escritorio remoto, Designairspace utilizaba antes un cliente de escritorio remoto genérico que permitía a los clientes acceder a su entorno en la nube. Sin embargo, al optar por asociarse con Splashtop, los usuarios finales dispondrán ahora de un rendimiento aún mejor al editar grandes archivos en línea.
Splashtop es la referencia del sector en software cliente de escritorio remoto seguro. Ya se utiliza ampliamente en los sectores de los medios de comunicación, la arquitectura y la ingeniería, gracias a su capacidad para proporcionar una experiencia de edición remota sin problemas. Splashtop ofrece un potente motor y hasta 60 fotogramas por segundo, lo que hará que la experiencia de editar archivos grandes a distancia sea significativamente mejor para los clientes de Designairspace.
Además de una experiencia mejorada para el acceso remoto, Splashtop también proporciona alta seguridad, incluyendo encriptación TLS, autenticación de usuario en cada dispositivo e inicio de sesión con un solo clic. Esto hará que la experiencia de acceder a los archivos que los usuarios están editando en el Designairspace sea más rápida y fácil que nunca.
Designairspace también anunció que sus clientes no verían reflejada esta mejora tecnológica en sus abonos mensuales: el coste de utilizar Designairspace seguirá siendo el mismo.
Un portavoz de Designairspace comentó:
"Trabajamos continuamente para garantizar a nuestros usuarios finales una experiencia lo más fluida posible. Cuando trabajan fuera de la oficina, los arquitectos, diseñadores e ingenieros quieren que sus escritorios remotos sean tan rápidos y reactivos como las máquinas tradicionales. Al asociarnos con Splashtop, a nuestros usuarios finales les resultará más rápido y fácil editar archivos grandes a distancia."
Un portavoz de Splashtop añadió:
"Estamos muy contentos de asociarnos con Designairspace y aumentar aún más nuestro apoyo a los profesionales del diseño, la ingeniería y la arquitectura que buscan trabajar a distancia."
Acerca de Designairspace
Designairspace se lanzó en 2016 en respuesta a la creciente demanda de software CAD basado en la nube. Sus Escritorios Virtuales de alta gama con potencia gráfica liberan a los diseñadores de sus escritorios, y permiten a los equipos de desarrollo de productos, diseñadores de hardware, estudios de arquitectura y empresas de construcción de ingeniería & -tanto en empresas de nueva creación como en negocios ya establecidos- trabajar a distancia y utilizar escritorios virtuales de alta calidad que se pagan mensualmente.
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley y Ámsterdam, Splashtop es el líder en Acceso Remoto Seguro y Soporte, ofreciendo una experiencia en persona que los usuarios necesitan con una seguridad en la que las TI pueden confiar. A diferencia de las engorrosas y lentas soluciones de acceso remoto, la experiencia en persona de Splashtop es tan rápida, sencilla y segura como estar delante de la máquina in situ. Nuestra calidad 4k a 60 fps con fiabilidad y escalabilidad de nivel empresarial establece el estándar de rendimiento. Splashtop agiliza el acceso y la asistencia para Windows, Mac, Linux, iOS y Android en una sola aplicación. Con la autenticación de dos factores y el inicio de sesión único incorporados, así como el cumplimiento de las normas SOC2, GDPR, CCPA e HIPAA, proporciona una seguridad de confianza. El soporte global instantáneo de Splashtop permite a los usuarios hablar directamente con un experto, independientemente del tamaño de la empresa. Más información en www.splashtop.com.