La crisis por Coronavirus indica que Splashtop ofrecerá grandes descuentos en el software de acceso remoto
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SAN JOSÉ, California, 12 de marzo de 2020 -Splashtop Inc., empresa de software de acceso remoto con sede en Silicon Valley, ha anunciado hoy que ofrecerá herramientas de acceso al trabajo remoto con grandes descuentos -hasta el 50%- para las empresas que deseen o necesiten que sus empleados trabajen desde casa.
"Creemos que es nuestro deber ayudar a las empresas a ser productivas durante este brote de COVID-19. Nos tomamos este compromiso muy en serio, por eso ofrecemos nuestros productos con grandes descuentos", dijo Mark Lee, director general de Splashtop. "Tenemos las herramientas que las empresas necesitan para que sus empleados puedan trabajar a distancia".
Descuentos por volumen
Para empresas de otras partes del mundo, El software de acceso remoto Splashtop Business Access Pro permite a los empleados trabajar a distancia y acceder hasta a diez ordenadores por usuario. Además de una prueba gratuita de 7 días, Splashtop ofrece descuentos por volumen de licencias:
Para 4-9 plazas, 20% de descuento, 6,60 $/mes / usuario
Para 10-49 plazas, 45% de descuento, 4,54 $ / mes / uso
Para 50-99 plazas, 50% de descuento, 4,13 $ / mes / usuario
Para más de 100 puestos, hay disponibles precios personalizados
También hay disponibles opciones para empresas con SSO, Active Directory, SAML, integración con Okta y soporte local
Configuración fácil y rápida del trabajo a distancia
Trabajar desde casa requiere una serie de herramientas para gestionar horarios y tareas, transferir archivos y compartir pantallas y datos: una infraestructura de la que carecen muchas empresas. Con Splashtop Business Access, los usuarios pueden conectarse desde un smartphone, una tableta o cualquier otro ordenador y trabajar como lo hacen habitualmente en la oficina con sus Mac o PC con Windows.
"Sin la complejidad y el coste de las VPN, las empresas y los particulares pueden ponerse en marcha con Splashtop para iniciativas de trabajo desde casa o de continuidad empresarial", dijo Lee. "Splashtop ofrece una experiencia consistente en todo, desde ordenadores a dispositivos móviles, y también admite enfoques de "trae tu propio dispositivo" (BYOD) sin comprometer la seguridad."
Acerca de Splashtop
Con sede en Silicon Valley, Splashtop Inc. ofrece el mejor valor y las mejores soluciones de colaboración y acceso remoto a ordenadores. Los servicios de escritorio remoto Splashtop permiten a las personas acceder a sus aplicaciones y datos desde cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Los servicios de asistencia remota de Splashtop permiten a TI y a los MSP dar asistencia a ordenadores, móviles, equipos industriales y el Internet de las cosas (IoT). Las soluciones de soporte bajo demanda de Splashtop permiten a los equipos de soporte y asistencia acceder remotamente a ordenadores, así como a dispositivos iOS y Android, para ofrecer soporte. Los servicios de colaboración Splashtop, incluidos Mirroring360 y Aula, permiten compartir pantallas de forma eficaz, de uno a muchos, en todos los dispositivos. Más de 20 millones de usuarios disfrutan de los productos Splashtop. Más información en www.splashtop.com
Para más información, ponte en contacto con:
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
adrienne.hisoler@splashtop.com
Nota: Los niveles especiales de descuento superiores mencionados en este comunicado de prensa finalizaron el 28 de febrero de 2021.