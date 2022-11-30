Celebrando la clase número 16.000 usando la pizarra Splashtop - La aplicación que convierte los iPads en una pizarra interactiva
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Splashtop Whiteboard añade treinta nuevas hojas de trabajo para rotafolios digitales y ofrece lápices electrónicos gratuitos a los compradores del Programa de compras por volumen de la App Store de Apple
23 de enero de 2012 - FETC, Orlando, FL - Splashtop® Inc, líder mundial en informática multidispositivo, está demostrando la última versión de Splashtop Whiteboard en la Conferencia 2012 de la Sociedad Internacional de Florida para la Tecnología en la Educación (FETC ®) en Orlando, FL, stand nº 915. En el stand de Splashtop, los participantes en la conferencia pueden probar el lápiz óptico y ver las nuevas hojas de trabajo en acción.
Para celebrar la clase número 16 000 que utiliza Splashtop Whiteboard, Splashtop ofrece lápices electrónicos gratuitos a todos los compradores del Programa de compras por volumen (VPP) de la App Store de Apple
Splashtop también se ha asociado con SuperTeacherWorksheets.com para ofrecer a los profesores hojas de trabajo populares de matemáticas, ciencias y mapas para usar con la herramienta de rotafolio digital.
La Splashtop Whiteboard permite a los profesores y estudiantes convertir fácilmente un iPad en una pizarra interactiva. Al conectarse a un ordenador mediante wifi desde un iPad, una clase entera puede ver contenido Flash con vídeo y audio totalmente sincronizados, controlar sus aplicaciones favoritas y anotar el contenido de la lección con una barra de herramientas con todas las funciones. Los profesores pueden interactuar con los estudiantes en sus escritorios o desde cualquier parte del aula.
Splashtop Whiteboard está construida sobre Splashtop Remote Desktop, la galardonada y veterana aplicación para iPad número 1 de pago en la App Store de Apple.
Lo que los profesionales de la educación dicen sobre la Splashtop Whiteboard:
"Me gusta mucho la Splashtop Whiteboard. El acceso remoto al escritorio es muy funcional y me permite llevar mi iPad en lugar del portátil, que es mucho más incómodo. Solo por eso ya vale la pena... Las funcionalidades de la pizarra y la capacidad de anotar documentos y dibujos hacen que sea una herramienta inestimable que recomendaré a otras personas" – Jim Russell, subdirector de servicios de tecnología empresarial, gobierno del condado de Pinellas.
"Essa Academy, en el Reino Unido, es conocida por su innovación y tecnología. Splashtop nos ha ayudado a rediseñar nuestro edificio de 20 millones de libras, redefiniendo el aprendizaje en la academia. Con Splashtop Whiteboard, los profesores pueden pasear por la clase para ayudar a los alumnos, pero siguen teniendo el control total de la parte delantera de la sala y pueden anotar el contenido de las lecciones mediante sus iPads" - Abdul Chohan, Director de Innovaciones Educativas.
Usando la Splashtop Whiteboard, los profesores pueden:
Controlarlo todo desde un solo lugar: controle las aplicaciones de Mac o PC, como Apple Keynote® o Microsoft PowerPoint®, todo desde un iPad. No hace falta quedarse al frente de la clase, tendrá libertad total para moverse. Entregue el iPad a un estudiante y deje que su imaginación haga el resto.
Anote cualquier cosa: utilice gestos para dibujar y resaltar con bolígrafos de diferentes colores y tamaños, subrayadores, formas y herramientas de texto sobre el contenido existente o fondos en blanco, con líneas o con gráficos. Haga capturas de pantalla y guárdelas en la galería para usarlas más tarde o envíelas por correo electrónico a los estudiantes, padres o compañeros.
Experimente una reproducción realista: todos los vídeos y el audio se reproducen en alta definición en su iPad. Reproduzca contenido de Adobe Flash, música de iTunes, DVDs, CDs, etc. con todos sus matices y evite las molestias de la sincronización.
Entre en www.splashtop.com/whiteboard para aprender más sobre Splashtop Whiteboard y obtener la aplicación. Splashtop Whiteboard puede descargarse por 19,99 USD en el Apple App Store y también está disponible para su compra bajo Apple VPP.
Acerca de Splashtop Remote Desktop
Splashtop Remote Desktop elimina la necesidad de transferir, convertir o sincronizar archivos y multimedia entre dispositivos. Se puede acceder fácilmente a los archivos de trabajo importantes y a las aplicaciones de oficina, como Outlook, PowerPoint, Excel y Word. También se puede disfrutar a distancia de contenidos de entretenimiento personal, como películas, música, fotos e incluso juegos en 3D. Los usuarios de Splashtop Remote Desktop pueden conectar los dispositivos a través de Internet o LAN.
Acerca de Splashtop
Splashtop aspira a influir en la vida de las personas ofreciéndoles la mejor experiencia informática multidispositivo, uniendo tabletas, teléfonos, ordenadores y televisores. Los productos de Splashtop se han distribuido en más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel y otros socios. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound, Presenter y otras son las aplicaciones más vendidas en más de 60 países en Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog, BlackBerry App World y Amazon Appstore para Android, deleitando a millones de usuarios móviles con acceso interactivo de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Para las empresas que necesitan una conectividad segura y gestionada entre dispositivos y servicios en la nube, Splashtop Pro es la respuesta. Con Splashtop Pro, los proveedores de TI y de servicios pueden "movilizar" una plantilla en menos de 30 minutos. Los usuarios pueden disfrutar de una experiencia de consumo en sus dispositivos y, al mismo tiempo, cumplir los requisitos de seguridad y conformidad de la empresa.
Los productos Splashtop son muy valorados por los usuarios y han recibido muchos premios prestigiosos: el premio al "Producto más innovador" de PC World, el premio a "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science, los premios a la "Mejor aplicación/software de CES 2011" y a la "Mejor aplicación móvil de CES 2012" de la revista LAPTOP Magazine y es la 20ª aplicación más popular en el App Store Rewind de Apple para 2011. Splashtop tiene su sede en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
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