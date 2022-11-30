La aplicación más vendida de Splashtop Remote Desktop HD aspira a ser la aplicación más vendida en el BlackBerry PlayBook de RIM
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Millones de usuarios de tabletas disfrutan ya de Splashtop y los usuarios de BlackBerry PlayBook pueden unirse ahora a la emoción
11 de enero de 2012 - San José, CA - Splashtop Inc., líder mundial en informática multidispositivo, acaba de anunciar el lanzamiento de Splashtop Remote Desktop HD para BlackBerry PlayBook, que permite una solución sencilla, con un solo clic, para acceder remotamente desde la BlackBerry PlayBook de RIM a un PC o Mac para permitir la informática personal en la nube desde el ordenador de casa o del trabajo.
Mark Lee, CEO y cofundador de Splashtop, afirma: "Muchos usuarios de BlackBerry PlayBook se han puesto en contacto con nosotros para preguntar cuándo estará disponible Splashtop para ellos y estamos cumpliendo nuestra promesa de cautivar a nuestros clientes con la más amplia gama de soporte para tabletas. Estamos muy contentos de traer Splashtop a PlayBook a principios de 2012, ¡un año de continua expansión de las tabletas!"
Los usuarios de BlackBerry PlayBook ya pueden disfrutar del Splashtop Remote Desktop HD para crear su propia cloud personal para acceder a los archivos, usar todas sus aplicaciones y ver y escuchar el contenido directamente desde PC o Mac, sin necesidad de sincronizar o copiar archivos entre dispositivos.
Para trabajadores itinerantes o para trabajar desde casa, Splashtop Remote Desktop HD hace posible el acceso fácil a importantes archivos de trabajo y aplicaciones de oficina, como Outlook, PowerPoint, Excel y Word. El contenido de ocio también se puede ver a distancia. Solo hay que desplazarse y disfrutar del acceso total a un PC o Mac desde el BlackBerry PlayBook con Splashtop Streamer instalado.
Con Splashtop Remote Desktop HD, los usuarios de BlackBerry PlayBook ya pueden:
* Controlar totalmente PCs o Macs con controles táctiles intuitivos y gestos para acceder a distancia a archivos e interactuar con aplicaciones
* Trabajar con documentos de Microsoft Office (Word, Excel o PowerPoint) y Microsoft Outlook
* Acceder a iPhoto, Quicken, Keynote y otras aplicaciones no disponibles en BlackBerry PlayBook
* Reproducir música almacenada en el ordenador, ya sea en iTunes, Windows Media Player u otros formatos
* Acceder a los navegadores IE, Firefox, Chrome y Safari con marcadores, complementos favoritos y extensiones
* Conectarse a PC o Mac mediante Wi-Fi y redes 3G/4G
Además de la nueva solución de escritorio remoto BlackBerry PlayBook, Splashtop actualmente es compatible con muchos dispositivos y sistemas operativos, como iOS, Android, webOS, Windows o Mac. Splashtop Remote Desktop permite que millones de dispositivos móviles, desde tabletas hasta teléfonos inteligentes, accedan de forma remota a los PC y Mac.
Splashtop Remote Desktop HD para BlackBerry PlayBook puede descargarse desde BlackBerry App World por 4,99 dólares durante un tiempo limitado.
Splashtop Remote Desktop HD consta de dos componentes:
* Una aplicación Splashtop Remote Desktop HD que se ejecuta en el BlackBerry PlayBook
* El software gratuito Splashtop Streamer que se ejecuta en cualquier ordenador con Windows 7, Vista, XP o Mac OS X 10.6 o superior instalado.
Acerca de Splashtop
Splashtop aspira a tocar la vida de las personas ofreciendo la mejor experiencia de computación en dispositivos cruzados de su clase: puentes entre tabletas, teléfonos, computadoras y televisores. Los productos de Splashtop han sido enviados a más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Intel y otros socios. Splashtop Remote Desktop, XDisplay, Whiteboard, CamCam, FileHound y otras son las aplicaciones más vendidas en más de 60 países en Apple App Store, Google Android Market, HP App Catalog, BlackBerry App World y Amazon Appstore para Android, deleitando a millones de usuarios móviles con un acceso interactivo de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Para las empresas que requieren una conectividad segura y administrada entre los dispositivos y los servicios en cloud, Splashtop Pro es la respuesta. Con Splashtop Pro, los proveedores de TI y servicios pueden "movilizar" una fuerza de trabajo en menos de 30 minutos. Los usuarios pueden disfrutar de la experiencia de clase de los consumidores en sus dispositivos mientras cumplen con los requisitos de seguridad y cumplimiento corporativo.
Los productos Splashtop son muy valorados por los usuarios y han recibido muchos premios prestigiosos: el galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2011" de Laptop Magazine. Splashtop tiene su sede en San José con equipos en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Splashtop Home: https://www.splashtop.com
Splashtop PC y Mac Streamers: https://www.splashtop.com/streamer