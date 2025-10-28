Nueva Asociación: Splashtop y Automox se Asocian para Ofrecer Control Remoto Confiable y Seguro para TI
Este contenido se tradujo automáticamente usando IA solo como referencia. En caso de cualquier discrepancia o ambigüedad, la versión original en inglés prevalecerá como fuente autorizada.
CUPERTINO, CA. — 28 de octubre de 2025 – Splashtop, un líder global en soluciones de acceso remoto seguro y soporte, y Automox, el líder en gestión autónoma de dispositivos, anunciaron hoy una asociación estratégica para llevar capacidades de control remoto de alto rendimiento a equipos de TI y seguridad en todas partes.
A través de esta asociación, los clientes de Automox tendrán acceso a la tecnología de control remoto, líder en la industria de Splashtop, confiada por millones de usuarios en todo el mundo por su eficiencia, confiabilidad y seguridad. Juntos, Automox y Splashtop están simplificando cómo los equipos de TI y seguridad gestionan, acceden y dan soporte a dispositivos en entornos distribuidos.
“Nuestros clientes dependen de Automox para gestionar y asegurar cada dispositivo, sin importar dónde se encuentre,” dijo Justin Talerico, CEO de Automox. “Asociarse con Splashtop nos permite ofrecer la experiencia de control remoto más confiable, segura y de alto rendimiento posible, eliminando fricciones y empoderando a los equipos de TI pararesolver problemas casi un 50% más rápido.”
“Splashtop está diseñado para integrarse sin problemas con las plataformas de las que dependen los equipos de TI, manteniendo a los usuarios conectados y productivos dondequiera que estén,” dijo el CEO y cofundador de Splashtop, Mark Lee. “Asociarnos con Automox nos permite ofrecer un control remoto confiable que ayuda a los equipos de TI a pasar menos tiempo resolviendo problemas y más tiempo haciendo avanzar el negocio.”
Splashtop ofrece un rendimiento de sesión remota líder en la industria con alta capacidad, soporte multiplataforma, y certificaciones y características de seguridad de grado empresarial. Su arquitectura flexible facilita la integración del acceso remoto seguro en Automox, proporcionando a los equipos de TI la conectividad confiable que necesitan para dar soporte a dispositivos a gran escala, de manera conveniente a través de su stack existente.
La asociación enfatiza el compromiso de ambas empresas de ofrecer operaciones de TI basadas en la nube que se escalan sin esfuerzo a través de fuerzas laborales remotas y de trabajo híbrido. Al integrar el mejor control remoto de su clase de Splashtop en la plataforma de gestión autónoma de dispositivos de Automox, los equipos de TI pueden esperar una resolución de problemas más rápida, experiencias de usuario mejoradas y un enfoque unificado para la gestión y el soporte de dispositivos.
La próxima integración proporcionará a los clientes de Automox un control remoto sin interrupciones impulsado por Splashtop directamente dentro de Automox. La solución conjunta estará disponible para los clientes de Automox a principios del próximo año.
Acerca de Splashtop
Splashtop es el proveedor global mejor valorado de soluciones de acceso remoto y soporte remoto que simplifican el rendimiento seguro en el mundo de trabajo desde cualquier lugar. Con el éxito del cliente como la prioridad número 1, la tecnología de Splashtop es fácil de implementar, usar, y gestionar para pequeñas y medianas empresas y grandes empresas, ofreciendo características de seguridad avanzada, alta capacidad, amplio soporte de dispositivos y soporte al cliente 24/5. La solución accesible seleccionada por más de 30 millones de usuarios, Splashtop es un socio que permite a los usuarios crecer y escalar en sus propios términos con planes altamente flexibles. Splashtop es un miembro de la Microsoft Intelligent Security Association (MISA), alineándose con Microsoft en sus esfuerzos para ayudar a los clientes a abordar los desafíos en evolución del panorama de TI actual. Visita www.splashtop.com y síguenos en LinkedIn para saber más.
Acerca de Automox
Automox es la plataforma de gestión autónoma de dispositivos para pequeñas y medianas empresas. La automatización impulsada por políticas y controlada por humanos permite a los profesionales de TI y seguridad demostrar que las vulnerabilidades están solucionadas, reducir costos y complejidad, recuperar horas en sus días y deleitar a los usuarios finales. La plataforma nativa de la nube y orientada a la automatización de Automox ayuda a los líderes de TI y seguridad a reducir riesgos y mejorar la eficiencia mediante la entrega de parches un 65% más rápida y equipos de seguridad un 44% más eficientes con gestión de configuración automatizada en dispositivos y servidores Windows, macOS y Linux en todo el mundo.
Aprende más en www.automox.com, conéctate con la Comunidad Automox, o conéctate con nosotros en X, Threads, LinkedIn, Facebook, Reddit, o Instagram.