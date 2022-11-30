Accede a los medios de tu PC desde un iPhone con Splashtop Remote Desktop
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Splashtop presenta la primera aplicación para iPhone e iPod touch que ofrece de forma remota la experiencia de un PC con Windows, incluyendo vídeo y audio
18 de noviembre de 2010 - San José, CA - Splashtop Inc, líder en acceso móvil a contenidos de PC, ha anunciado hoy la disponibilidad de Splashtop Remote Desktop para iPhone e iPod touch. La aplicación conecta tu iPhone o iPod touch a tu PC con Windows para disfrutar de una experiencia de escritorio remoto sin interrupciones. Splashtop Remote Desktop para iPhone e iPod touch, que ya se ha clasificado como la aplicación empresarial de pago número 1 para iPad en EE.UU., y la aplicación de pago número 1 para iPad en general en muchos países en octubre de 2010, permite a los usuarios ver películas, escuchar música o acceder a cualquier otro archivo y programa de Windows, incluidos navegadores web completos con Flash, directamente desde el dispositivo móvil. La nueva aplicación funciona a través de una red Wi-Fi, facilitando a los usuarios el acceso a los contenidos del PC desde cualquier habitación de la casa o la oficina.
"Hemos inventado una tecnología que te permite poner tu PC en el bolsillo", dijo Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop Inc. "Imagínate relajado en tu sofá, usando tu iPhone para ver un video de Hulu o para jugar un juego Flash de Farmville en su PC. Tendrás toda la capacidad de MS Office, también, para satisfacer tu alma adicta al trabajo. Lo que hemos construido es un puente perfecto entre tu iPhone y el PC con Windows. Con Splashtop Remote, no sólo tendrás el iPhone más genial de la cuadra, sino que también serás mucho más productivo".
Con Splashtop Remote Desktop, los usuarios pueden usar su iPhone o iPod touch para:
Ve y controla tu PC Windows como si estuvieras directamente delante de él
Accede a todos los archivos y programas de Windows, incluido Microsoft Office, sin tener que sincronizar archivos
Ver vídeos (incluido Flash) y escuchar música (en streaming o de tu biblioteca)
Conéctate a varios ordenadores con la misma aplicación para iPhone o iPod touch
Interactúa con cualquier aplicación de Windows utilizando controles intuitivos como tocar, pellizcar y hacer zoom
Splashtop Remote Desktop para iPhone e iPod touch está disponible desde hoy en el Apple App Store. Requiere iOS3.2 o posterior, y funcionará en el iPhone 4, iPhone 3GS y iPod touch (3ª generación).
El escritorio remoto de Splashtop se conecta a cualquier dispositivo con sistema operativo Windows 7, Windows Vista o Windows XP. Splashtop Remote consta de dos componentes: una aplicación que se ejecuta en el dispositivo iOS, y una aplicación de escritorio que se ejecuta en el PC. Para conocer más acerca de Splashtop Remote, por favor visite:https://www.splashtop.com/remote
Acerca de Splashtop
Splashtop Inc. (antes conocida como DeviceVM, Inc.) se fundó en 2006 con el objetivo de optimizar la experiencia informática para que las personas de todo el mundo puedan llegar rápidamente a lo que les importa. El producto estrella Splashtop OS, presentado por primera vez en 2007, es una galardonada plataforma instantánea que permite a los usuarios conectarse, acceder al correo electrónico y chatear con amigos segundos después de encender sus PC. La familia ampliada de productos incluye Splashtop Remote, que permite a los usuarios disfrutar de toda la experiencia Windows desde su iPad u otro dispositivo móvil, mientras están lejos de su PC Windows.
Actualmente, los productos Splashtop están disponibles en más de 40 millones de ordenadores de los principales fabricantes, incluyendo Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG y Sony. Splashtop ha recibido numerosos premios, entre ellos el prestigioso galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2010" de Laptop Magazine. Splashtop Inc. tiene su sede central en San José y oficinas en Pekín, Hangzhou, Shanghái y Taipei. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
Contacto para los medios de comunicación: Equipo de Relaciones Públicas de Splashtop
Enlaces útiles:
Splashtop home: https://www.splashtop.com
Splashtop Remote: https://www.splashtop.com/remote
Splashtop Remote para iPhone en la App Store: https://itunes.apple.com/us/app/splashtop-remote-desktop-for/id402056323?mt=8