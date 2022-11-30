La #1 aplicación de acceso remoto más vendida, Splashtop 2, ahora gratis en Mac y Windows
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La nueva generación del software Splashtop ya está disponible para su descarga gratuita en Windows Store de Microsoft, Mac App Store de Apple y Splashtop.com
19 de diciembre de 2012 - San José, CA - Splashtop Inc., líder mundial en colaboración entre dispositivos, ha anunciado hoy el lanzamiento de sus versiones cliente para Macintosh y Windows del software Splashtop 2 de forma gratuita para uso no comercial. Tras los recientes lanzamientos de Splashtop 2 para dispositivos iOS y Android, la última generación del galardonado software de escritorio remoto soportará ahora conexiones entre Mac y PC y estará disponible para una base de usuarios combinada de más de dos mil millones de usuarios de ordenadores y dispositivos móviles.
En las pruebas de evaluación comparativa, el software de Splashtop demuestra velocidades de fotogramas de vídeo que son significativamente más altas que las de los productos de escritorio remoto de LogMeIn, GoToMyPC de Citrix y el software basado en los protocolos VNC y RDP. Además, la latencia inferior a 30 milisegundos de Splashtop, líder en la industria, ofrece una experiencia de usuario drásticamente superior para los dispositivos táctiles que proporcionan acceso remoto.
Hasta la fecha, las líneas de productos Splashtop 2 para consumidores y Splashtop para Empresas han permitido que más de 11 millones de usuarios accedan a sus ordenadores de forma remota desde cualquier lugar para ejecutar aplicaciones, ver y editar archivos, ver vídeos en alta definición y jugar a juegos con gráficos intensivos.
"Estamos en el negocio de unir cualquier pantalla a cualquier pantalla, sin importar el dispositivo que estés usando o dónde estés", dijo Mark Lee, CEO y co-fundador de Splashtop. "Ahora, con nuestro lanzamiento de las versiones Mac y Windows, nuestro soporte para varias plataformas es casi universal – a menos que su sistema operativo sea anterior a los 90 o no sea del planeta Tierra, probablemente lo tenemos cubierto."
Para que los clientes puedan empezar con Splashtop 2 la única configuración necesaria es un nombre de usuario y una contraseña. No es necesario configurar los routers o cortafuegos, o introducir manualmente las direcciones IP o los códigos de seguridad. Con el Paquete de Acceso a Splashtop Anywhere, disponible mediante compra in-app, el mismo proceso simple permite a los usuarios conectarse a sus dispositivos de manera confiable desde cualquier lugar del mundo, a través de internet.
Splashtop 2 tiene una tecnología auto-optimizada que se adapta a las condiciones de la red, lo que permite al usuario aprovechar al máximo el ancho de banda de una red 3G o 4G o de una conexión a Internet. Splashtop protege los datos del usuario mediante su red patentada de servidores de retransmisión, la "Cloud Puente", y despliega una tecnología de cifrado estándar de la industria para mantener un alto nivel de seguridad.
Características Principales
Acceso remoto a aplicaciones, juegos, contenidos multimedia y archivos de Windows o Mac sin necesidad de sincronizar archivos o datos
Compatible con conexiones LAN, Wi-Fi, 3G y 4G (el acceso a través de Internet requiere la compra en la aplicación del Paquete de Acceso a Cualquier Lugar)
Compatibilidad con la pantalla Retina de Apple (cuando se utiliza la resolución nativa)
Transmisión de vídeos de alta definición y otros contenidos multimedia hasta a 30 fotogramas por segundo
Latencia inferior a 30 milisegundos, lo que permite una experiencia de usuario con gran capacidad de respuesta en juegos 3D interactivos para PC como Witcher, Shogun, Diablo o EA Sports.
Soporte Wake-on-LAN, permitiendo que la computadora remota se suspenda hasta que se acceda
Splashtop Streamer
Splashtop 2 requiere la descarga e instalación del software gratuito Splashtop Streamer en un PC con Windows o un Mac. Plataformas compatibles: Windows 8, 7, Vista y XP (incluido Home Premium), Mac OS X 10.6+ (los usuarios de Mac necesitan Snow Leopard o Lion). Se recomienda un ordenador con CPU de doble núcleo para obtener el mejor rendimiento. Splashtop 2 incluye una licencia para acceder hasta a 5 ordenadores.
Recursos de Apoyo
Página de inicio de Splashtop: https://www.splashtop.com
Descargar Splashtop 2: https://www.splashtop.com/splashtop2
Descargar Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer
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Acerca de Splashtop Inc.
Splashtop aspira a tocar la vida de las personas ofreciendo la mejor colaboración entre dispositivos, conectando tabletas, teléfonos, computadoras, televisores y servicios en cloud. La tecnología de Splashtop permite a los consumidores y a los usuarios de negocios un acceso interactivo, seguro y de alto rendimiento a sus aplicaciones, contenidos multimedia y archivos favoritos en cualquier momento y lugar.
Los productos de Splashtop son las aplicaciones más vendidas en Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore para Android, Microsoft Windows Store y otros. Más de diez millones de personas han descargado productos Splashtop de las tiendas de aplicaciones, y más de 100 millones de dispositivos de HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel y otros socios se han suministrado con Splashtop.
La línea de productos Splashtop for Business cuenta con un servidor de retransmisión y una consola de gestión en las instalaciones. Una solución en sintonía con las tendencias actuales de la industria como BYOD (tráete tu dispositivo) y la consumerización de la TI, Splashtop for Business satisface las necesidades de movilidad de las organizaciones proporcionando una conectividad fiable, segura y de alto rendimiento a través de múltiples dispositivos, al tiempo que ofrece a los departamentos de TI un control basado en políticas.
La red mundial de servidores de retransmisión de alto rendimiento de Splashtop, la "Splashtop Bridging Cloud™", una infraestructura SaaS, garantiza un acceso remoto rápido y seguro a los usuarios en movimiento, desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar y en cualquier momento.
Splashtop ha ganado el prestigioso galardón al "Producto más innovador" de PC World, el premio "Lo mejor de lo nuevo" de Popular Science y el reconocimiento como "Lo mejor del CES 2012" de Laptop Magazine. La empresa tiene su sede en San José y cuenta con muchas oficinas internacionales. Para obtener más información, visite https://www.splashtop.com.
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