Splashtop PartnerConnect - Suscripción
Trabajamos con socios para ofrecer excelentes soluciones a distancia
La Comunidad de Socios Splashtop de Revendedores de Valor Añadido (VAR) y Distribución trabaja en estrecha colaboración con nuestro Equipo de Canal para ofrecerte soluciones de personal remoto líderes en el sector que satisfagan y superen las necesidades y requisitos de tus clientes.
Si ya te has decidido a unirte a nuestra lista de socios, rellena este formulario para ponerte en contacto con uno de nuestros representantes de Splashtop.
Ventajas de asociarte con Splashtop
Socios distribuidores de Splashtop
Disfruta de descuentos iniciales de hasta el 25 %, asistencia preventa dedicada, formación técnica y de ventas, herramientas de marketing personalizadas y mucho más.
Socios de integración de Splashtop
Incorpora tecnología probada de acceso remoto y duplicación de pantalla inalámbrica a tus soluciones de servicio, software y hardware.
Socios de marketing conjunto de Splashtop
Respaldamos a los socios con actividades de marketing conjunto, aportando soluciones de colaboración a tus clientes.