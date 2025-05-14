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Discovering the advantages of joining Splashtop's Partner Connect program

Splashtop PartnerConnect - Suscripción

Trabajamos con socios para ofrecer excelentes soluciones a distancia

La Comunidad de Socios Splashtop de Revendedores de Valor Añadido (VAR) y Distribución trabaja en estrecha colaboración con nuestro Equipo de Canal para ofrecerte soluciones de personal remoto líderes en el sector que satisfagan y superen las necesidades y requisitos de tus clientes.

Si ya te has decidido a unirte a nuestra lista de socios, rellena este formulario para ponerte en contacto con uno de nuestros representantes de Splashtop.


Ventajas de asociarte con Splashtop

  • Socios distribuidores de Splashtop

    Disfruta de descuentos iniciales de hasta el 25 %, asistencia preventa dedicada, formación técnica y de ventas, herramientas de marketing personalizadas y mucho más.

  • Socios de integración de Splashtop

    Incorpora tecnología probada de acceso remoto y duplicación de pantalla inalámbrica a tus soluciones de servicio, software y hardware.

  • Socios de marketing conjunto de Splashtop

    Respaldamos a los socios con actividades de marketing conjunto, aportando soluciones de colaboración a tus clientes.

Novedades

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