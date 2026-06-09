Foxpass tiene un nuevo hogar en Splashtop.com

¡Nos hemos mudado! Foxpass ahora forma parte del sitio web de Splashtop, para ofrecerte una experiencia unificada y optimizada, respaldada por el mismo equipo de confianza, productos y estándares de seguridad.
Tras unirse a la familia Splashtop hace más de dos años, Foxpass ha seguido evolucionando, ampliando las integraciones, reforzando la preparación para el cumplimiento y fortaleciendo nuestras capacidades de seguridad de confianza cero. Ahora, hemos dado el siguiente paso natural en ese camino: nuestro sitio web se ha trasladado oficialmente de foxpass.com a splashtop.com/foxpass.
Este cambio incorpora Foxpass al ecosistema online más amplio de Splashtop, donde nuestro compromiso compartido con un acceso seguro, sencillo y escalable se une para los equipos de TI, seguridad y DevOps de todo el mundo.
Qué cambia
Un nuevo hogar bajo la marca Splashtop: Todas las páginas, descripciones de productos y recursos de Foxpass ahora forman parte de splashtop.com/foxpass.
Navegación y elementos visuales actualizados: Un diseño y una estructura más limpios, contenido actualizado y una marca unificada acorde con el lenguaje de diseño de confianza de Splashtop.
Experiencia centralizada: el contenido de Foxpass ahora está junto con la información de seguridad y cumplimiento de Splashtop, lo que facilita ver cómo Foxpass encaja dentro de la suite de productos Secure Access de Splashtop.
Lo que no cambia
Los servicios de Foxpass Cloud RADIUS, Cloud LDAP y gestión de claves SSH en los que confías siguen siendo los mismos.
Seguirás usando los mismos portales de inicio de sesión, consolas y canales de soporte, gestionados por el mismo equipo especializado de Foxpass.
Nuestra misión de ayudar a las organizaciones a simplificar y proteger el acceso a redes y servidores mediante soluciones de IAM fáciles de usar para desarrolladores y alineadas con zero trust no ha cambiado.
Por qué hicimos el cambio
Foxpass forma parte de Splashtop desde 2022. Entre bastidores, hemos trabajado como un solo equipo, colaborando en seguridad, cumplimiento normativo y éxito del cliente. Migrar nuestra presencia web a splashtop.com refleja esa realidad y ofrece a nuestros clientes una experiencia de marca más unificada y un acceso más rápido a todo lo que Foxpass y Splashtop tienen para ofrecer.
También facilita que los visitantes exploren el portafolio completo de acceso seguro de Splashtop (incluidos el acceso remoto, la gestión de endpoints y la autenticación de red basada en la identidad) bajo una única marca de confianza.
De cara al futuro, seguirás viendo actualizaciones en las nuevas páginas de Foxpass, entre ellas:
Guías técnicas más avanzadas sobre el cumplimiento de dispositivos y RADIUS sobre TLS (RadSec)
Recursos ampliados para zero trust e integración de MDM
Nuevos casos de estudio, webinars y anuncios de funciones
Tanto si ya llevas años siendo cliente de Foxpass como si nos descubres por primera vez, te invitamos a explorar nuestro nuevo hogar. Visita splashtop.com/foxpass y descubre lo que viene después