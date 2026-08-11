Presentamos Foxpass Enterprise PKI: PKI privada alojada en la nube

A medida que las organizaciones trasladan más infraestructura, aplicaciones e identidades a entornos en la nube e híbridos, la confianza basada en certificados se está convirtiendo en una parte fundamental de la seguridad moderna.
Pero para muchos equipos de TI y seguridad, gestionar una PKI privada sigue significando mantener autoridades de certificación locales, unir herramientas complejas y resolver problemas de certificados que ralentizan el acceso y crean riesgos innecesarios.
Hoy nos entusiasma presentar Foxpass Enterprise PKI, una autoridad de certificación privada flexible diseñada para ayudar a las organizaciones a emitir, gestionar e implementar certificados para usuarios, dispositivos, servicios, aplicaciones e infraestructura sin la carga operativa de la infraestructura de PKI tradicional.
Por qué la PKI empresarial es importante ahora
Los certificados ya no se limitan a sitios web o a unos pocos flujos de trabajo de autenticación de red. Las organizaciones modernas dependen de los certificados para establecer identidades de confianza en redes Wi-Fi, VPN, aplicaciones SaaS, servicios internos, identidades de máquina e infraestructura. A medida que se amplían los casos de uso de los certificados, los equipos necesitan un modelo de PKI privada que sea escalable, gestionable y esté alineado con los sistemas que ya utilizan.
Foxpass Enterprise PKI ayuda a las organizaciones a ir más allá de la gestión heredada de autoridades de certificación al ofrecer una CA privada nativa de la nube que puede respaldar casos de uso más amplios de autenticación e identidad basadas en certificados en toda la empresa.
Además de reducir la carga operativa de mantener una infraestructura de PKI tradicional local, Enterprise PKI simplifica la inscripción de certificados al admitir flujos de trabajo basados en SCEP y se integra con las plataformas de identidad y gestión de dispositivos que las organizaciones ya utilizan.
¿Qué es Foxpass Enterprise PKI?
Enterprise PKI amplía Foxpass Cloud PKI para convertirlo en una oferta más amplia de autoridad de certificación privada. Mientras que Advanced RADIUS PKI incluye la autoridad de certificación y los flujos de trabajo de certificados necesarios para la autenticación de red EAP-TLS, Enterprise PKI admite casos de uso de certificados más flexibles en usuarios, dispositivos, aplicaciones, servicios e infraestructura.
Crea jerarquías de CA raíz e intermedias para cubrir las necesidades de una autoridad de certificación privada.
Configura perfiles de certificados, incluidos usos extendidos de clave estándar y personalizados.
Emite certificados para usuarios, dispositivos, servicios, aplicaciones e infraestructura.
Con Enterprise PKI, las organizaciones pueden ampliar la confianza basada en certificados más allá del acceso a la red y aplicarla a los entornos más amplios donde la identidad, la autenticación y el acceso seguro más importan.
Diseñado para una inscripción de certificados flexible
La inscripción de certificados suele ser el punto en el que la PKI se vuelve difícil de operar. Los equipos necesitan una forma fiable de emitir e implementar certificados en todos los dispositivos gestionados sin crear procesos manuales para cada usuario, endpoint o caso de uso.
Foxpass Cloud PKI admite flujos de inscripción basados en SCEP, emisión basada en CSR y flujos manuales de certificados, lo que da a los equipos varias formas de implementar certificados según su entorno y sus necesidades operativas. La inscripción basada en SCEP puede dar soporte a implementaciones de dispositivos gestionados mediante soluciones como Intune, Jamf, Google Admin, Addigy, Workspace ONE, Mosyle y otras herramientas compatibles con SCEP.
Acceso seguro en redes, aplicaciones e infraestructura
Enterprise PKI ayuda a las organizaciones a usar certificados como una capa de identidad de confianza en múltiples escenarios de acceso:
Acceso SaaS sin contraseñas
Con la autenticación basada en certificados para Microsoft Entra ID, las organizaciones pueden ofrecer acceso resistente al phishing a Microsoft 365, Salesforce, Workday y otras aplicaciones SaaS, al tiempo que se alinean con las políticas de acceso condicional.
Acceso seguro a Wi‑Fi y VPN
Las organizaciones pueden usar certificados para habilitar la autenticación EAP-TLS para el acceso a Wi-Fi y VPN, lo que ayuda a reducir la dependencia de credenciales compartidas y a reforzar la autenticación de la red con identidades de dispositivos y usuarios de confianza.
Identidades de confianza para servicios e infraestructura
La PKI empresarial también puede admitir certificados para servicios, aplicaciones, sistemas internos, infraestructura e identidades de máquinas, lo que ayuda a los equipos a establecer confianza basada en certificados más allá del acceso de los usuarios finales.
¿Por qué elegir Foxpass Enterprise PKI?
Foxpass Enterprise PKI amplía Foxpass Cloud PKI más allá de la autenticación de red y ofrece a las organizaciones una autoridad de certificación privada flexible para usuarios, dispositivos, aplicaciones, servicios e infraestructura.
Reduce la necesidad de mantener la infraestructura tradicional de autoridad de certificación local.
Admite una autenticación segura basada en certificados en redes, dispositivos, aplicaciones e infraestructura.
Alinea la gestión de certificados con tus flujos de trabajo actuales de gestión de identidades y dispositivos.
Para los equipos que están modernizando la seguridad de acceso, Enterprise PKI ofrece una vía práctica para ampliar la confianza basada en certificados sin añadir complejidad operativa innecesaria.
Primeros pasos con Enterprise PKI
Enterprise PKI ya está disponible como parte de Foxpass Cloud PKI. Tanto si buscas proteger el acceso a Wi-Fi y VPN con certificados, ampliar la autenticación basada en certificados a aplicaciones SaaS o establecer identidades de confianza en servicios e infraestructura, Foxpass puede ayudarte a simplificar la PKI privada y reforzar la seguridad de acceso.
Comienza una prueba gratuita, programa una demostración o contacta con nosotros para descubrir cómo Foxpass Enterprise PKI puede respaldar la estrategia de acceso basada en certificados de tu organización.