Cuando fundé Foxpass hace ocho años, mi objetivo era llevar funciones de seguridad de nivel empresarial a empresas de todos los tamaños. Con tu ayuda, hemos podido lograr ese objetivo. Con nuestra línea de productos de identidad y productos de control de acceso basado en roles para redes y servidores, hemos mejorado la seguridad de cientos de clientes.
Me hace muchísima ilusión poder anunciar que Foxpass ha sido adquirida por Splashtop, líder en acceso remoto seguro y soporte remoto. Cuando conocí por primera vez a Mark y a los demás cofundadores, quedó claro que nuestras visiones estaban alineadas y que compartíamos una pasión evidente por hacer felices a los clientes.
De entrada, no cambiará mucho: todo el equipo se une a Splashtop. Seguirás viendo a las mismas personas en las llamadas de ventas y en los chats de soporte. Y con el apoyo de Splashtop, Foxpass podrá incorporar algunas mejoras a nuestros productos que llevaban mucho tiempo esperando y seguir ofreciendo el soporte de primer nivel que esperas de nosotros.
Estoy muy orgulloso de lo que ha logrado el equipo de Foxpass, tanto el actual como el anterior. Te agradezco a ti, nuestro cliente, que nos hayas apoyado a lo largo del camino con tu preferencia, tus comentarios y, lo más importante, tu confianza. Esta adquisición marca el inicio de un nuevo capítulo que traerá mejores productos, mejor soporte y mayor seguridad para nuestros clientes actuales y futuros.
Atentamente,
Aren Sandersen
Fundador, Foxpass
Acerca de Splashtop
Splashtop es líder en soluciones que simplifican y agilizan el mundo del trabajo desde cualquier lugar. Sus soluciones para trabajo flexible, medios y entretenimiento, aprendizaje y soporte de TI ofrecen una experiencia tan rápida, sencilla y segura como estar delante de un equipo en las instalaciones. Splashtop ofrece alto rendimiento con calidad 4k a 60 fps; funciones de seguridad avanzadas y cumplimiento normativo; una sola aplicación para acceso y soporte en todos los dispositivos y sistemas operativos; y soporte global instantáneo con acceso directo a un experto. Más de 30 millones de usuarios, incluidos los de un 85 % de las empresas de Fortune 500, disfrutan de los productos de Splashtop en todo el mundo. Splashtop.com