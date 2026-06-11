En Foxpass, siempre buscamos nuevas formas de mejorar. Así que nos hace mucha ilusión anunciar oficialmente algunas funciones nuevas que hemos lanzado en los últimos meses.
Caché de Foxpass
¡Hemos lanzado nuestra caché! La caché de Foxpass te permite ejecutar un sistema de almacenamiento en caché en tus propios servidores que servirá como sistema de autenticación de respaldo si tus hosts tienen problemas para conectarse a nuestros servidores.
Si te perdiste el anuncio original o quieres saber más, lee aquí.
Personaliza los tiempos de acceso temporal
Ahora puedes establecer fechas y horas de finalización exactas para las membresías temporales de grupos y grupos de hosts. Aplicar el principio de mínimo privilegio y la seguridad Zero Trust ahora es más fácil que nunca.
Puedes probar esta nueva configuración en las páginas de Grupos y Grupos de hosts.
Limita los cambios de contraseña
Ahora puedes limitar los cambios de contraseña para los usuarios. Por ejemplo, puedes evitar que los usuarios cambien las contraseñas más de una vez cada 24 horas para reducir el riesgo de que actores maliciosos fuercen un restablecimiento de contraseña.
Los administradores aún pueden establecer las contraseñas de los usuarios independientemente de cuándo se hayan cambiado por última vez. Puedes ir a la página de Configuración de autenticación para activar esta función.
Autenticación de Foxpass - autenticación delegada
Si tu empresa usa la autenticación de Foxpass para iniciar sesión, ahora puedes añadir autenticación delegada a tus sistemas LDAP y RADIUS. Puedes delegar la autenticación en Okta, Bitium, OneLogin u otro servidor LDAP, y tus usuarios seguirán usando su contraseña de Foxpass para iniciar sesión en la consola.
Puedes configurar la autenticación delegada en la página Configuración de autenticación.
Autoservicio sin dominio
Los usuarios «no de dominio» de fuera de tu organización ya pueden iniciar sesión en la consola con su contraseña de Foxpass. Pueden usar nuestras herramientas de autoservicio para cambiar sus contraseñas, subir sus claves SSH y mucho más.
Requisitos de longitud de clave SSH
Ahora puedes aplicar una política de longitud de claves SSH que exija que las claves tengan una longitud mínima de 2048 o 4096 bits. Se rechazarán todas las claves nuevas subidas con una longitud menor.
Puedes ir a la página de Configuración para establecer restricciones.
Directorio LDAP doméstico personalizado
Hemos añadido la posibilidad de establecer un directorio de inicio personalizado en tus integraciones de LDAP más allá del valor predeterminado “/home/[username].” Puedes actualizar tu configuración de LDAP desde la página de Configuración.
Próximamente
Usuarios sudo
Si usas archivos SUDOers para gestionar los permisos de sudo en tus hosts, vamos a añadir la capacidad de gestionar SUDOers a través de nuestra interfaz LDAP. Si te gustaría probar el programa beta de esta función, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro chat en vivo o escríbenos a help@foxpass.com.
Sincronización de OneLogin
Estamos añadiendo compatibilidad completa con la sincronización de OneLogin para usuarios y grupos. Puedes usar esta función de sincronización para importar y actualizar automáticamente usuarios, grupos y pertenencias a grupos en Foxpass. Ten en cuenta que, si quieres habilitar la sincronización de grupos, primero debes habilitar la sincronización de usuarios.
Mejora tu seguridad
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