En Splashtop y Foxpass siempre estamos innovando, así que nos entusiasma anunciar oficialmente algunas funciones nuevas que hemos lanzado en los últimos meses.
proveedores de servicios gestionados
Si gestionas TI o infraestructura para una empresa externa, ahora admitimos la posibilidad de gestionar otras organizaciones desde nuestra interfaz. Esto hace que sea más fácil que nunca consolidarlo todo y gestionarlo desde una sola pantalla, sobre todo si das soporte a varias organizaciones.
Ponte en contacto con nosotros a través de nuestro chat en vivo o en help@foxpass.com para configurar tu cuenta como reseller o MSP, y activaremos la posibilidad de añadir nuevas organizaciones para gestionarlas.
Administradores de grupo
Ahora puedes designar a usuarios no administradores como administradores de grupo para grupos LDAP. Estos usuarios pueden añadir miembros permanentes o temporales a cualquier grupo que gestionen, lo que proporciona más flexibilidad y control sobre los grupos y los permisos.
Para empezar a usar administradores de grupo, solo tienes que añadir un usuario como administrador en la página de Grupos. Entonces, el usuario verá una opción para gestionar grupos en su barra lateral.
Sesiones personalizadas
Puedes configurar tiempos de espera de sesión personalizados para tus usuarios, para asegurarte de que no se queden más tiempo del debido. Solo tienes que ir a la página de Configuración y establecer el límite de tiempo en «Caducidad de sesión personalizada».
Cuando la sesión caduque, los usuarios tendrán que volver a iniciar sesión en Foxpass. El tiempo de espera de la sesión predeterminado es de 2 semanas.
Información sobre la pertenencia al grupo
Tus usuarios ahora pueden ver de qué grupos son miembros en el panel.
Atributos Radius de Huawei
A petición popular, hemos añadido atributos específicos de Huawei para los atributos RADIUS. Si hay otros atributos específicos de proveedores que te gustaría ver, avísanos a través de nuestro chat en vivo o en help@foxpass.com.
Próximamente
Actualización de registros de eventos y registro
Muy pronto añadiremos más funciones de registro. El primero es el registro de eventos, que registrará todos los intentos de inicio de sesión, las creaciones y eliminaciones de usuarios, los cambios en la pertenencia a grupos y mucho más. También añadiremos más detalles a nuestros registros de LDAP y RADIUS, como el tipo de binder y la dirección IP.
Usuarios sudo
Si usas archivos SUDOers para gestionar los permisos de sudo en tus hosts, vamos a añadir la capacidad de gestionar SUDOers a través de nuestra interfaz LDAP. Si quieres probar el programa beta de esta función, ponte en contacto con nosotros a través de nuestro chat en vivo o escríbenos a help@foxpass.com.
Mejoras en la interfaz de usuario
Estamos trabajando a fondo para renovar la interfaz de usuario y hacerla más rápida, ágil y fácil de navegar. Estate atento a una renovación de la interfaz de usuario, que llegará pronto.
Gracias por leernos y que tengas un gran 2018
-Equipo de Foxpass