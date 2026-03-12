Seminario web sobre herramientas para mejorar la enseñanza híbrida
¡Únete a nosotros el 1 de noviembre para nuestro seminario web!
En la modalidad de enseñanza híbrida, el profesorado puede impartir clases a los alumnos en el campus y por internet al mismo tiempo. Las instituciones están adoptando una variedad de soluciones creativas para prestar de manera efectiva una experiencia estudiantil unificada.
Únete a nosotros en varias sesiones rápidas de 45 minutos en vivo de nuestros proveedores de soluciones corporativas mientras presentan sus herramientas para mejorar la enseñanza híbrida. Averigua cuáles son los usos creativos de la tecnología en apoyo de la enseñanza híbrida, descubre las funciones más recientes, obtén respuestas a tus preguntas y escucha las impresiones de tus compañeros.