Cumbre Regional de Tecnología y Aprendizaje
1 de abril de 2022 – Irvine, CA
Splashtop está encantado de patrocinar el Tech & Learning Summit en Irvine.
Splashtop está encantado de patrocinar el Tech & Learning Summit en Irvine. Nuestro equipo presentará nuestras soluciones de acceso remoto para educación acceso remoto a laboratorios para permitir el acceso a los ordenadores de los laboratorios escolares, así como soluciones de acceso remoto para que el profesorado y el personal accedan a los ordenadores de la escuela. Los equipos de TI de educación estarán interesados en las soluciones de Splashtop Remote Support que se pueden utilizar para proporcionar asistencia remota a estudiantes, docentes y personal (accediendo a sus ordenadores, tabletas y Chromebooks) mientras aprenden o enseñan desde casa.
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