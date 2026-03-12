TCEA Convention and Expo

Splashtop está encantado de volver a ser expositor en TCEA después de un evento exitoso el año pasado.
Splashtop está encantado de volver a ser expositor en TCEA después de un evento exitoso el año pasado. Nuestro equipo exhibirá nuestras soluciones de acceso remoto para el acceso remoto a salas de informática educativas para permitir el acceso a los ordenadores de la sala de informática escolar, así como las soluciones de acceso remoto para que los profesores y el personal accedan a los ordenadores del centro. A los equipos de TI de educación les interesarán las soluciones de Splashtop Remote Support que se pueden utilizar para prestar soporte remoto a estudiantes, profesores y personal (accediendo a sus ordenadores, tabletas y Chromebooks) mientras están aprendiendo o enseñando desde su casa.
A los profesores les interesará Mirroring360 Pro para duplicar y compartir pantallas en el aula.
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