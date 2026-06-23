TCEA Convention and Expo

¡Splashtop está encantado de exponer en persona en la TCEA este año!
¡Splashtop está emocionado de exhibir en persona en TCEA este año! Nuestro equipo presentará nuestras soluciones de acceso remoto para educación acceso remoto a laboratorios para permitir el acceso a los ordenadores de los laboratorios escolares, así como soluciones de acceso remoto para que el profesorado y el personal accedan a los ordenadores de la escuela. Los equipos de TI de educación estarán interesados en las soluciones de Splashtop Remote Support que se pueden utilizar para proporcionar asistencia remota a estudiantes, docentes y personal (accediendo a sus ordenadores, tabletas y Chromebooks) mientras aprenden o enseñan desde casa.
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