SpiceWorld 2021 Virtual

Splashtop espera con ansias hablar virtualmente con todos los asistentes nuevos y conocidos en SpiceWorld 2021.
Splashtop espera con entusiasmo hablar virtualmente con todos los asistentes nuevos y conocidos en SpiceWorld 2021. Splashtop presentará nuestras populares soluciones para soporte remoto no supervisado y supervisado – Splashtop Remote Support – y Splashtop SOS. Nuestro equipo demostrará felizmente la integración entre Splashtop SOS y Spiceworks Help Desk. ¡Conéctate instantáneamente al ordenador de tu cliente desde la plataforma Spiceworks Help Desk!
SpiceWorld 2021 | Integración de Splashtop SOS con el Help Desk de Spiceworks