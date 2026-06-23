SpiceWorld 2020 Virtual

Splashtop espera poder hablar virtualmente con todos los nuevos y conocidos asistentes en SpiceWorld 2020.
Splashtop está ansioso por hablar virtualmente con todos los asistentes nuevos y familiares en SpiceWorld 2020. Splashtop presentará nuestras populares soluciones para soporte remoto no supervisado y supervisado – Splashtop Remote Support – y Splashtop SOS. Nuestro equipo demostrará felizmente la integración entre Splashtop SOS y Spiceworks Help Desk. ¡Conéctate instantáneamente al ordenador de tu cliente desde dentro de la plataforma Spiceworks Help Desk!
SpiceWorld 2020 | Integración de Splashtop SOS con Spiceworks Help Desk