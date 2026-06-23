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SpiceWorld 2020 Virtual

15 – 17 de septiembre de 2020 – Evento Virtual Online

SpiceWorld 2020

Splashtop espera poder hablar virtualmente con todos los nuevos y conocidos asistentes en SpiceWorld 2020.

Splashtop está ansioso por hablar virtualmente con todos los asistentes nuevos y familiares en SpiceWorld 2020. Splashtop presentará nuestras populares soluciones para soporte remoto no supervisado y supervisado – Splashtop Remote Support – y Splashtop SOS. Nuestro equipo demostrará felizmente la integración entre Splashtop SOS y Spiceworks Help Desk. ¡Conéctate instantáneamente al ordenador de tu cliente desde dentro de la plataforma Spiceworks Help Desk!

SpiceWorld 2020 | Integración de Splashtop SOS con Spiceworks Help Desk