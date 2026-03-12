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SMB TechFest

14 de abril de 2022 – Anaheim, CA

SMB TechFest

¡Splashtop está encantado de patrocinar el SMB TechFest nuevamente este año!

¡Splashtop está encantado de patrocinar el SMB TechFest nuevamente este año! Nuestro equipo mostrará Splashtop Remote Support y Splashtop SOS para permitir que los MSPs y los profesionales de TI presten soporte y gestionen ordenadores con acceso no supervisado en cualquier momento, configuren capacidades de supervisión y gestión y ofrezcan acceso supervisado para soporte bajo demanda a ordenadores y dispositivos móviles.

SMB TechFest | Splashtop Remote Support | Splashtop SOS