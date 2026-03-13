SITS The Service Desk and IT Support Show

SITS La feria de mesas de servicio y soporte de TI
11-12 de mayo de 2022 – Londres, Reino Unido
Splashtop está emocionado de mostrar Splashtop Remote Support y Splashtop SOS para técnicos interesados en una de las soluciones de acceso remoto y soporte con mejor relación calidad-precio.
En el evento líder de Europa para profesionales de Soporte y Gestión de Servicios de TI, Splashtop está emocionado de mostrar Splashtop Remote Support y Splashtop SOS para técnicos interesados en una de las soluciones de acceso remoto y soporte con mejor relación calidad-precio. Más de 3,700 responsables de decisiones de TI asistirán para conocer a los equipos de los principales proveedores de la industria. Splashtop SOS ha lanzado recientemente muchas nuevas integraciones de plataformas de mesa de ayuda TI como aquellas con ServiceNow, Zendesk, Freshservice, Freshdesk y Syncro, que se mostrarán en SITS. Todas las integraciones de socios de Splashtop se pueden encontrar aquí.
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