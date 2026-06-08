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Cumbre de servicios gestionados en vivo

20 – 21 de abril de 2021

MSS En Vivo

¡Splashtop está emocionado de participar como expositor en el Managed Services Summit Live (MSS Live III) por segunda vez!

¡Splashtop está emocionado de exhibir en Managed Services Summit Live (MSS Live III) por segunda vez! Alexander Draaijer será entrevistado por el presidente del MSS Live Summit, John Garratt, sobre “Entornos Cambiantes” en el evento. Nuestro equipo mostrará Splashtop Remote Support y Splashtop SOS para permitir a los Proveedores de Servicios Gestionados y a los profesionales de TI soportar y gestionar computadoras con acceso desatendido en cualquier momento, configurar capacidades de monitoreo y gestión, y proporcionar acceso a asistencia supervisada a pedido a computadoras y dispositivos móviles.

Splashtop Remote SupportSplashtop SOS