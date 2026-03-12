Cumbre de servicios gestionados en vivo
27 y 28 de octubre de 2020: evento virtual en línea (Reino Unido y Europa)
¡Splashtop está encantado de ser expositor en Managed Services Summit Live (MSS Live II) por primera vez!
¡Splashtop está encantado de ser expositor en Managed Services Summit Live (MSS Live II) por primera vez! Alexander Draaijer presentará una breve charla sobre "El futuro de los servicios gestionados" en el escenario de la sesión principal del evento. Nuestro equipo mostrará Splashtop Remote Support y Splashtop SOS para permitir que los MSPs y los profesionales de TI presten soporte y gestionen ordenadores con acceso no supervisado en cualquier momento, configuren capacidades de supervisión y gestión y ofrezcan acceso supervisado para soporte bajo demanda a ordenadores y dispositivos móviles.