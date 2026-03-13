Conoce a Splashtop en KIMES
Splashtop estará exhibiendo en KIMES 2026. Los asistentes pueden aprender cómo apoyamos a las organizaciones de salud con acceso remoto seguro para clínicos y personal sanitario, soporte remoto de TI para sistemas y dispositivos médicos, y soluciones de seguridad avanzadas que incluyen Splashtop Autonomous Endpoint Management y Endpoint Detection & Response (EDR).
Visítanos en COEX, Gran Salón de Baile (1F), Seúl, Corea, del 19 al 22 de marzo de 2026 en Stand G210 para conocer más sobre nuestras soluciones para la industria sanitaria.