Jamf Nation User Conference

Conferencia de usuarios de Jamf Nation
29 de septiembre - 1 de octubre de 2020 - Evento virtual en línea
Splashtop está encantado de volver a ser expositor en JNUC después de un evento exitoso el año pasado.
Splashtop está emocionado de participar en el JNUC 2020. Nuestro equipo está deseando mostrar la integración de Splashtop con Jamf para ayudar a los administradores de TI a superar sus obstáculos. Los propietarios de Jamf podrán utilizar Splashtop Business Access o Splashtop Remote Support para proporcionar a los miembros de su equipo acceso remoto a PCs y Macs y dar soporte remoto a los dispositivos iOS de sus usuarios.