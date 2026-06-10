Jamf Nation User Conference

Splashtop está encantado de volver a ser expositor en JNUC después de un evento exitoso el año pasado.
Splashtop está emocionado de exhibir nuevamente en JNUC después de un evento exitoso el año pasado. Nuestro equipo está deseando mostrar la integración de Splashtop con Jamf para ayudar a los administradores de TI a superar sus obstáculos. Los propietarios de Jamf podrán usar Splashtop SOS o Splashtop Enterprise para proporcionar a los miembros de su equipo acceso remoto a PCs y Macs y dar soporte remoto a los dispositivos iOS de sus usuarios.