International Society for Technology in Education Live 2022
26 – 29 de junio de 2022
¡Splashtop está emocionado de patrocinar ISTELive 22 este año!
¡Splashtop está emocionado de patrocinar ISTELive 22 este año! Nuestro equipo presentará nuestras soluciones de acceso remoto al laboratorio para estudiantes, profesores y personal, para permitirles acceder de forma remota a las computadoras de la escuela en el campus. Los equipos de TI de educación estarán interesados en las soluciones de Splashtop Remote Support que se pueden usar para proporcionar asistencia remota a estudiantes, profesores y personal (accediendo a sus computadoras, tabletas y Chromebooks) mientras aprenden o enseñan desde casa. Los profesores estarán interesados en Mirroring360 Pro para duplicación de pantalla y compartir pantalla en el aula.
ISTELive 22 | Acceso Remoto a Laboratorio | Splashtop para Educación