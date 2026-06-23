ISTE21 Live

¡Splashtop está emocionado de patrocinar ISTE por cuarta vez!
¡Splashtop está emocionado de patrocinar ISTE por cuarta vez! Nuestro equipo mostrará nuestras soluciones de acceso remoto a laboratorios para estudiantes, profesores y miembros del personal, permitiéndoles acceder remotamente a los ordenadores de la escuela en el campus. Los equipos de TI de educación estarán interesados en las soluciones de soporte remoto de Splashtop que pueden usarse para proveer asistencia remota a estudiantes, profesores y miembros del personal (accediendo a sus ordenadores, tabletas y Chromebooks) mientras aprenden o enseñan desde casa.
Los profesores estarán interesados en Mirroring360 Pro para duplicación de pantalla y compartir pantalla en el aula.