ISTE20 En Vivo
30 de noviembre – 4 de diciembre de 2020 – En línea
¡Splashtop se complace en patrocinar ISTE por tercera vez!
¡Splashtop se complace en patrocinar ISTE por tercera vez! No importa si estás aprendiendo a distancia, en el aula o en un entorno de enseñanza híbrido, encontrarás atractivas soluciones de acceso remoto y en el aula de Splashtop. Nuestras soluciones de acceso remoto para el acceso remoto a salas de informática educativas permiten el acceso a los ordenadores de la sala de informática escolar, así como soluciones de acceso remoto para que los profesores y el personal accedan a los ordenadores del centro. A los equipos de TI de educación les interesarán las soluciones de Splashtop Remote Support que se pueden utilizar para prestar soporte remoto a estudiantes, profesores y personal (accediendo a sus ordenadores, tabletas y Chromebooks) mientras están aprendiendo o enseñando desde su casa.
Los profesores estarán interesados en Mirroring360 Pro para duplicar y compartir pantalla en el aula.
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