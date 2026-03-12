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ISTE20 En Vivo

30 de noviembre – 4 de diciembre de 2020 – En línea

¡Splashtop se complace en patrocinar ISTE por tercera vez!

¡Splashtop se complace en patrocinar ISTE por tercera vez!

¡Splashtop se complace en patrocinar ISTE por tercera vez! No importa si estás aprendiendo a distancia, en el aula o en un entorno de enseñanza híbrido, encontrarás atractivas soluciones de acceso remoto y en el aula de Splashtop. Nuestras soluciones de acceso remoto para el acceso remoto a salas de informática educativas permiten el acceso a los ordenadores de la sala de informática escolar, así como soluciones de acceso remoto para que los profesores y el personal accedan a los ordenadores del centro. A los equipos de TI de educación les interesarán las soluciones de Splashtop Remote Support que se pueden utilizar para prestar soporte remoto a estudiantes, profesores y personal (accediendo a sus ordenadores, tabletas y Chromebooks) mientras están aprendiendo o enseñando desde su casa.

Los profesores estarán interesados en Mirroring360 Pro para duplicar y compartir pantalla en el aula.

ISTE20 Live | Acceso remoto a salas de informática | Splashtop para la enseñanza