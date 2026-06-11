Conoce a Splashtop en IBEX India
Splashtop, en asociación con Accelty Techsolutions, estará exhibiendo en IBEX India el 7 y 8 de abril de 2026 en el Jio World Convention Centre, Mumbai. Visítanos en Stand A116 para aprender cómo nuestras soluciones de acceso remoto seguro, soporte remoto y seguridad de endpoints ayudan a las instituciones financieras a fortalecer la ciberseguridad, optimizar las operaciones de TI y apoyar iniciativas de transformación digital. Esperamos conectarnos con profesionales de la banca india y del sur de Asia que buscan tecnologías innovadoras para ofrecer experiencias bancarias seguras y sin interrupciones.