Únete a nosotros en el stand #1910
Nuestro equipo compartirá cómo los estudiantes y miembros del profesorado utilizan Splashtop para acceder de manera remota a las computadoras del laboratorio y cómo los equipos de TI pueden brindar soporte remoto a profesores y estudiantes usando cualquier dispositivo, en múltiples ubicaciones, de manera fácil y efectiva.
También organizaremos una sesión el martes 24 de enero a las 2:30 PM en el Teatro TI. Únete al gerente del equipo de soporte de Splashtop, Fady Awada, para su charla sobre Cómo los equipos de TI de Educación pueden proporcionar mejor soporte remoto en cualquier momento y en cualquier lugar.