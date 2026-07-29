Garantiza unas operaciones de TI seguras con Splashtop Enterprise
Fecha: 2 de septiembre de 2026
Hora: 14:00〜14:20 JST
Duración: 20 minutos
¿Por qué no dedicas 20 minutos a revisar la gestión y la seguridad de tu Splashtop?
A medida que se amplía el uso de Splashtop, los principales retos pasan de simplemente establecer "conexiones" a garantizar una "gestión y control" eficaces.
En este webinar, te mostraremos cómo ampliar tu entorno actual de Splashtop de forma segura y eficiente con Splashtop Enterprise. Mostraremos funciones clave, como la integración de SSO/SAML, restricciones de tiempo de acceso, control granular sobre funciones y permisos, marcas de agua, registros y grabación de sesiones, usando la consola de administración real. También presentaremos las capacidades de gestión de endpoints a través de AEM (gestión autónoma de endpoints).
Esta es una gran oportunidad para actualizar a la edición Enterprise con una tarifa con descuento. Regístrate ahora.
Objetivos de aprendizaje:
Retos de gestión y seguridad asociados con la expansión del uso de Splashtop
Optimizar la gestión de la autenticación mediante la integración SSO/SAML
Garantizar operaciones seguras de acceso remoto controlando los plazos de acceso
Controlar funciones y permisos mediante ajustes granulares
Mejorar la seguridad con marcas de agua, registros y grabación de sesiones
Gestión de endpoints, parches y software con AEM