EduTech 2023
5 de octubre de 2023 | Londres
Bounce Old Street - 241 Old St, London EC1V 9EY, Reino Unido
12:00 h – 15:00 h BST
EduTech es el primer evento de Splashtop, diseñado específicamente para profesionales de TI que promueven la seguridad y la innovación en la educación superior.
Splashtop reunirá a un grupo diverso e influyente de líderes de EdTech, en un evento de networking donde puedes ampliar tus conocimientos y obtener valiosos insights de compañeros de la comunidad de educación superior.
Únete a nosotros y a un panel de expertos mientras abordamos temas clave y desafíos modernos de EdTech, compartimos conocimientos de nuestra última investigación y discutimos las tendencias más candentes en tecnología educativa.
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