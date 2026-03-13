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Splashtop event

EduTech 2023

5 de octubre de 2023 | Londres

Bounce Old Street - 241 Old St, London EC1V 9EY, Reino Unido

12:00 h – 15:00 h BST

EduTech es el primer evento de Splashtop, diseñado específicamente para profesionales de TI que promueven la seguridad y la innovación en la educación superior.

Splashtop reunirá a un grupo diverso e influyente de líderes de EdTech, en un evento de networking donde puedes ampliar tus conocimientos y obtener valiosos insights de compañeros de la comunidad de educación superior.

Únete a nosotros y a un panel de expertos mientras abordamos temas clave y desafíos modernos de EdTech, compartimos conocimientos de nuestra última investigación y discutimos las tendencias más candentes en tecnología educativa.

Además, aprende cómo maximizar la postura de seguridad de tu institución en una sesión interactiva con Roy Chua, líder internacional en seguridad y fundador de AvidThink.

No te pierdas la oportunidad de ser parte de una experiencia atractiva y enriquecedora que revolucionará tu enfoque hacia la educación y la seguridad.

El registro para este evento ya está cerrado