EDUCAUSE
25 – 28 de octubre de 2022
Splashtop estará mostrando nuestras soluciones de acceso remoto para educación
Splashtop presentará nuestras soluciones de acceso remoto para educación acceso remoto a laboratorios para permitir el acceso a computadoras de laboratorio escolares, así como soluciones de acceso remoto para que el profesorado y el personal accedan a las computadoras de la escuela. Los equipos de TI educativos estarán interesados en las soluciones de Splashtop Remote Support que pueden ser usadas para proveer asistencia remota a estudiantes, profesores y personal (accediendo a sus ordenadores, tabletas y Chromebooks) mientras aprenden o enseñan desde casa. Los profesores estarán interesados en Mirroring360 Pro para la duplicación de pantalla y compartir pantalla en el aula.
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