Datto MSP Tech Day: Elevate Your SaaS Security

Datto MSP Tech Day: Mejora tu seguridad SaaS
24 de marzo de 2022 – Evento virtual en línea
Splashtop es un socio de integración clave de los productos de gestión empresarial de Datto.
Splashtop es un socio de integración clave de los productos de gestión empresarial de Datto. El primer Día de la tecnología de MSP de 2022 trata sobre la defensa proactiva contra los ataques cibernéticos, la limitación del tiempo de inactividad y la prevención de la pérdida de datos críticos. Nuestro equipo presentará Splashtop SOS para ayudar a los MSPs a crecer junto con nuestro propio conjunto creciente de funciones, como la reventa de acceso remoto, la configuración de una plataforma local de soporte remoto, la gestión del antivirus Bitdefender para puntos finales y más.
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