Datto MSP Tech Day

Splashtop es un socio de integración clave de los productos de gestión empresarial de Datto.
Splashtop es un socio clave de integración de los productos de Gestión Empresarial de Datto. Datto estará organizando su tercer evento MSP Tech Day; esta vez, destacarán sus productos de Gestión Empresarial. La serie de eventos MSP Tech Day es un evento de medio día muy exitoso, centrado en actualizaciones específicas de productos, demostraciones en vivo y consejos de ventas y marketing. Nuestro equipo presentará Splashtop Remote Support para ayudar a los MSPs a crecer junto con nuestro propio conjunto creciente de funciones, como la reventa de acceso remoto, la configuración de una plataforma de soporte remoto en las instalaciones, la gestión del antivirus Bitdefender para endpoints y más.
Splashtop – Integración con Datto | Splashtop Remote Support