Conoce a Splashtop en CyberSec India Expo
Splashtop, en colaboración con Accelty Techsolutions, estará presente en CyberSec India Expo los días 23 y 24 de abril de 2026 en Bombay Exhibition Centre, Mumbai. Visítanos en el stand C201 para descubrir cómo nuestro acceso remoto seguro, soporte remoto de TI y soluciones avanzadas de seguridad de endpoints ayudan a las organizaciones a reforzar la ciberresiliencia y proteger los sistemas críticos. Como la Expo de este año destaca las tecnologías de ciberseguridad de próxima generación, nuestro equipo estará disponible para hablar sobre enfoques prácticos para mejorar la seguridad, optimizar la eficiencia operativa y dar soporte a las necesidades cambiantes de la infraestructura digital.