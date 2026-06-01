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A teacher sits at a table with four smiling students holding light bulbs, engaging in a science experiment with wires, a tablet, and notebooks in a bright classroom.

Conferencia Anual CITE 2025

17 - 19 de noviembre — Sacramento, CA

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