CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit

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Cumbre virtual de liderazgo y TI de CIO VISIONS

Del 8 al 12 de noviembre de 2021 – Cumbre en línea

Cumbre virtual de liderazgo y TI de CIO VISIONS

Splashtop está encantado de patrocinar la cumbre virtual de TI y liderazgo de CIO VISIONS exclusiva de Quartz Event del 8 al 12 de noviembre de 2021.

Splashtop está encantado de patrocinar la cumbre virtual de TI y liderazgo de CIO VISIONS exclusiva de Quartz Event del 8 al 12 de noviembre de 2021. Habrá presentaciones de líderes de opinión centradas en la transformación digital, la estrategia en la cloud, la gestión de datos, la inteligencia artificial y el liderazgo y la formación en TI.

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