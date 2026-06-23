Foro SMB ITChannelPro Experience de Freshworks: Washington D.C.
6 de mayo de 2020 – Evento virtual en línea
Splashtop será patrocinador de oro en el ChannelPro SMB Forum de este año: Washington D.C.
Splashtop será un patrocinador Gold en el ChannelPro SMB Forum de este año: Washington D.C. (ahora un evento virtual) tras las exitosas exhibiciones de los últimos años. Nuestro equipo presentará Splashtop Remote Support y Splashtop SOS para ayudar a los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) y a los profesionales de TI a crecer junto con nuestro conjunto de funciones en crecimiento, como la reventa de acceso remoto, la configuración de una plataforma de soporte remoto en las instalaciones, la gestión del antivirus Bitdefender para endpoints y más.
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