Cumbre en Línea de Ciberseguridad de ChannelPro
6 de abril de 2022 – Evento virtual en línea
Splashtop está encantado de patrocinar el Cumbre de Seguridad Cibernética de ChannelPro de este año.
Splashtop está encantado de patrocinar la Cumbre de Ciberseguridad de ChannelPro Online de este año. Nuestro equipo presentará Splashtop Remote Support y Splashtop SOS para ayudar a los Proveedores de Servicios Gestionados (MSPs) y a los profesionales de TI a crecer junto con nuestro conjunto de funciones en crecimiento, como la reventa de acceso remoto, la configuración de una plataforma de soporte remoto en las instalaciones, la gestión del antivirus Bitdefender para endpoints y más.
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