ChannelNext Virtual: Escalando tu negocio de ciberseguridad
19 de mayo de 2021 – En línea
¡Únete a Splashtop en el evento virtual ChannelNext: Escala tu negocio de ciberseguridad!
¡Únete a Splashtop en el evento Virtual ChannelNext: Escalando Tu Negocio de Ciberseguridad! En este panel de discusión, estarán abordando temas como los pros y contras de construir una práctica de seguridad internamente. Mira a Vivian Dang dar una breve presentación sobre por qué Splashtop ofrece las soluciones de acceso remoto más seguras para MSPs.