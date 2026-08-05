Channel Partners Conference & Expo | MSP Summit
13 - 16 de abril — Las Vegas, NV
Automatiza más. Gestiona menos. Crece más rápido.
Visita Splashtop en Channel Partners Conference (Stand #1351) y MSP Summit (Stand #46) para ver cómo la Gestión autónoma de dispositivos (AEM) ayuda a los Proveedores de Servicios Gestionados a automatizar la aplicación de parches, monitorear proactivamente y solucionar problemas, y consolidar el soporte remoto y la gestión de endpoints en una sola plataforma rentable - para que tu equipo pueda pasar menos tiempo apagando incendios y más tiempo haciendo crecer el negocio.
OFERTA ESPECIAL con SPLASHTOP*:
Pase Gratis para Expo + Conferencia Principal (No incluye comida)
269 USD Pase Estándar (Incluye comidas)
Pase Premium de $429 (Incluye comidas)
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*Oferta válida solo para socios de canal calificados (Proveedores de Servicios Gestionados, agentes, revendedores, integradores y consultores de usuarios finales) hasta el viernes 10 de abril de 2026 a las 11:59 p.m. ET. Descuento no válido para proveedores de la industria ni para patrocinadores/expositores actuales o anteriores. Debe usar el código para recibir el descuento. No transferible. No válido para registros pagados previamente.