ASCII MSP Success Summit
24 – 25 de mayo de 2022
Splashtop está encantado de patrocinar el evento ASCII MSP Success Summit en Boston.
Splashtop se complace en patrocinar el evento ASCII MSP Success Summit en Boston. Este evento de dos días es un evento de networking interactivo lleno de Proveedores de Servicios Gestionados. Nuestro equipo mostrará Splashtop Remote Support y Splashtop SOS para permitir a los Proveedores de Servicios Gestionados y a los profesionales de TI apoyar y gestionar computadoras con acceso no supervisado en cualquier momento, configurar capacidades de monitorización y gestión, y proporcionar acceso de soporte bajo demanda a computadoras y dispositivos móviles.
Cumbre ASCII MSP Success | Splashtop Remote Support | Splashtop SOS