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Cumbre de éxito ASCII MSP

27 y 28 de julio de 2022 – Toronto, ON

Cumbre de éxito ASCII MSP

¡Únete a Splashtop en el evento ASCII MSP Success Summit en Toronto!

¡Únete a Splashtop en el evento ASCII MSP Success Summit en Toronto! Este evento de dos días es un evento de networking interactivo lleno de MSPs. Nuestro equipo mostrará Splashtop Remote Support y Splashtop SOS para permitir que los MSPs y los profesionales de TI presten soporte y gestionen ordenadores con acceso no supervisado en cualquier momento, configuren capacidades de supervisión y gestión y ofrezcan acceso supervisado para soporte bajo demanda a ordenadores y dispositivos móviles.

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