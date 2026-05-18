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ASCII MSP Connect Live

24 y 25 de febrero de 2021 – En línea

ASCII MSP Connect Live

¡Splashtop está deseando patrocinar ASCII MSP Connect Live por primera vez!

¡Splashtop está deseando patrocinar ASCII MSP Connect Live por primera vez!Este evento de dos días es un evento de networking virtual interactivo lleno de MSPs. Nuestro equipo mostrará Splashtop Remote Support y Splashtop SOS para permitir que los MSPs y los profesionales de TI presten soporte y gestionen ordenadores con acceso no supervisado en cualquier momento, configuren capacidades de supervisión y gestión y ofrezcan acceso supervisado para soporte bajo demanda a ordenadores y dispositivos móviles.