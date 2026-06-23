Adobe MAX 2022
18 – 20 de octubre de 2022
¡Splashtop está emocionado de exhibir en persona en Adobe MAX por primera vez!
¡Splashtop está emocionado de exhibir en persona en Adobe MAX por primera vez! Splashtop estará mostrando nuestra popular solución de Splashtop Remote Access que te permite acceder remotamente a tu computadora Mac o Windows para ejecutar software de Adobe desde cualquier otra computadora, Chromebook o dispositivo móvil. Accede remotamente a tus estaciones de trabajo de alta gama y realiza tareas como la edición de video o la creación de animaciones, como si estuvieras sentado frente a la computadora remota.
Splashtop permite el acceso remoto a las aplicaciones de vídeo en nube de Adobe Creative