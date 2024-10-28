¡Splashtop está emocionado de estar exhibiendo en Adobe MAX por primera vez como socio de Adobe Video & Audio!
Splashtop está emocionado de exhibir en Adobe MAX por primera vez como un socio de Adobe Video & Audio! Splashtop mostrará nuestra popular solución Splashtop Business Access que te permite acceder remotamente a tu computadora Mac o Windows para usar software de Adobe desde cualquier otra computadora, Chromebook o dispositivo móvil. Accede remotamente a tus estaciones de trabajo de alta gama y realiza tareas como edición de video o creación de animaciones, tal como si estuvieras sentado frente a la computadora.
Adobe Max 2020 | Splashtop habilita el acceso remoto a las aplicaciones de video de Adobe Creative Cloud